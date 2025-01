Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Στους 11 οι νεκροί - Έρευνα για τις ελλείψεις νερού ζητά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Στους 11 έφτασαν οι νεκροί στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, με την κατάσταση στην Καλιφόρνια να παρεμένει δραματική, όπως επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τις αναφορές για ελλείψεις νερού και ανενεργούς κρουνούς.

Σε ενημέρωση της Παρασκευής το απόγευμα (τοπική ώρα), ο ιατροδικαστής είπε ότι πέντε από τους θανάτους σημειώθηκαν στην πυρκαγιά στο Πασίφικ Παλισέιντς, ενώ οι άλλοι έξι έχασαν τη ζωή τους λόγω της πυρκαγιάς στο Ίτον.

Για τρίτη μέρα, πυροσβέστες στο Λος Άντζελες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα που έχουν κάνει στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και χιλιάδες σπίτια.

Κάτοικοι δίνουν μάχη, μέχρι τελευταία στιγμή, μήπως για να σώσουν τα σπίτια τους, προτού τους απομακρύνουν οι πυροσβέστες. Νέες πύρινες εστίες ξεσπούν, στους λόφους γύρω από την Μέκκα του κινηματογράφου

Την ώρα που τουλάχιστον δύο από τα μεγάλα μέτωπα είναι εκτός ελέγχου (το ένα μάλιστα σχεδόν ολοκληρωτικά), το πρόβλημα των λεηλασιών παραμένει και για το λόγο αυτό δόθηκε η εντολή για απαγόρευση των μετακινήσεων στις πληγείσες περιοχές. Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες έχει προειδοποιήσει ότι όποιος βρεθεί σε περιοχές απαγόρευσης κυκλοφορίας θα υπόκειται σε σύλληψη.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζητά έρευνα για την παροχή νερού

Προφανείς ελλείψεις νερού δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες. Υπάρχουν αναφορές για άδειους κρουνούς σε διάφορες περιοχές του Λος Άντζελες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δημοσίευσε μια επιστολή - προς το υπουργείο Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λος Άντζελες και τα Δημόσια Έργα της Κομητείας του Λος Άντζελες - καλώντας τους κρατικούς αξιωματούχους να καταλάβουν τις «βαθιά ανησυχητικές» αναφορές. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ζήτησε μια ανεξάρτητη έρευνα για την έλλειψη νερού για τους πυροσβέστες καθώς μάχονταν με τις πυρκαγιές.

LAFD firefighter scoops water with a traffic cone. Fire hydrants are out of water… in a coastal area. pic.twitter.com/FvYCidSXCl — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2025

Σύμφωνα με τον Νιούσομ οι κρουνοί χρειάζονται ρεύμα για να αντλήσουν νερό, είπε, αλλά σε περιόδους καταστροφής τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος κόβονται για να περιοριστεί ο κίνδυνος υπερτάσεων ρεύματος και βλάβες των γραμμών.

“Completely dry — couldn’t get any water out of it." Los Angeles firefighters struggle with water shortages and some dry fire hydrants as wildfires devastate communities, highlighting the limitations of urban water systems. https://t.co/DHBNyoktZWpic.twitter.com/xmaDPKrmip — AccuWeather (@accuweather) January 10, 2025

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες δήλωσε ότι τα πληρώματα έπρεπε να «αυτοσχεδιάσουν» λόγω έλλειψης νερού.

H φωτιά συνεχίζει να μαίνεται σε 5 μέτωπα και πιο συγκεκριμένα σε Παλισέιντς, Ίτον, Λίντια, Χερστ, Κένεθ, ενώ παράλληλα οι άνεμοι είναι θυελλώδεις και πνέουν με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες στις γειτονιές. Ταυτόχρονα στάχτη έγιναν 137.500 στρέμματα, έκταση διπλάσια της Σαντορίνης.

Επιπλέο, 10.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και 180.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και περίπου 100.000 διαβιούν χωρίς ρεύμα Λος Άντζελες.

Τα μεγάλα μέτωπα είναι δύο αυτό του Παλισέιντς και στο Ίτον. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, στο Παλισέιντς, μαίνεται μεταξύ Σάντα Μόνικα και τις διάσημες ακτές του Μαλιμπού.

Τίποτα πλέον δεν θυμίζει τα γνωστά παράλια του Μαλιμπού καθώς:

81.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

έγιναν στάχτη 5.300 κτίρια κ υποδομές καταστράφηκαν

καταστράφηκαν 30.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν οικίες τους

οικίες τους η φωτιά έχει περιοριστεί κατά 6% σε σχέση με την αρχική έκτασή της

Τεράστιες είναι και οι καταστροφές που έχουν προκληθεί και στο Ίτον. Αναλυτικά:

Κάηκαν 55.000 στρέμματα

4.000 κτίρια

5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Αναφορικά με το εκτιμώμενο κόστος των πυρκαγιών, μέσα σε ένα μόλις 24ωρο τριπλασιάστηκε. Από 52 δισ. δολάρια, έφτασε τα 150 δισ. δολάρια.

??????JUST IN: Historic Jewish synagogue built over 80 years ago was destroyed by Eaton Fire in Pasadena. pic.twitter.com/Ms0RbhzpKu — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 9, 2025

Η διάσημη κληρονόμος της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων, Πάρις Χίλτον, είδε το σπίτι της, στο Μαλιμπού, να χάνεται μέσα στις φλόγες.

Η 43χρονη Χίλτον ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο με τα αποκαΐδια από την έπαυλή της.

I’m standing here in what used to be our home, and the heartbreak is truly indescribable.???? When I first saw the news, I was in complete shock—I couldn’t process it. But now, standing here and seeing it with my own eyes, it feels like my heart has shattered into a million… pic.twitter.com/mJcFjQVVX7 — Paris Hilton (@ParisHilton) January 10, 2025

Οι εικόνες από αέρος, αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Εκατοντάδες σπίτια, ολόκληρες συνοικίες έχουν αποτεφρωθεί.

Η σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν προέτρεψε τους θαυμαστές της να σπεύσουν να συνεισφέρουν με ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους. Αλλά και ο πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του, Μέγκαν, ανακοίνωσαν πως ανοίγουν την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο για όσους αναζητούν καταφύγιο.

Την έπαυλή τους στο Μοντεσίτο, βόρεια του Λος Άντζελες άνοιξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ για να φιλοξενήσουν όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Αν κάποιος φίλος, αγαπημένος ή κατοικίδιο ζώο πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του και μπορείτε να τους προσφέρετε ένα ασφαλές καταφύγιο στο δικό σας σπίτι, κάντε το», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο Χάρι και η Μέγκαν.

Στάχτη έγινε και η έπαυλη όπου έμενε ο Χάντερ Μπάιντεν, ο 54χρονος γιος του Αμερικανού προέδρου στο Μαλιμπού.

Hunter Biden's mansion completely burned down in Los Angeles fires. pic.twitter.com/hYJ6jhN4Tk — Emelia (@vikingwarior20) January 9, 2025

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άστεγο άνδρα ως ύποπτο για εμπρησμό

Από το Λος Άντζελες, ο καθηγητής Αεροδιαστημικής Φωκίων Εγκολφόπουλος περιγράφει τον πύρινο εφιάλτη στo MEGA.

«Η κατάσταση εδώ είναι πάρα πολύ άσχημη. Είναι αποκαλυπτική, δεν έχουμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Έχω δει φωτιές, αυτό το πράγμα που έχει συμβεί… τώρα είδα στην τηλεόραση ότι αυτά που έχουνε γίνει δεν μπορούν να περιγραφούν. Για να καταλάβετε, έχει καεί μια έκταση, τώρα έκανα τους υπολογισμούς, που είναι πέντε φορές η έκταση της Κηφισιάς», δήλωσε.

Μόνο ερείπια έχουν απομείνει εκεί όπου πριν από 4 ημέρες στέκονταν πολυτελείς κατοικίες, στο Μαλιμπού, το φημισμένο παραλιακό θέρετρο.

Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η αστυνομία συνέλαβε έναν άστεγο άνδρα ως ύποπτο, για εμπρησμό. Φέρεται να κρατούσε ένα φλόγιστρο, σε περιοχή όπου ξέσπασε ένα από τα πύρινα μέτωπα. Κάποιοι στρέφουν την οργή τους στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, κατηγορώντας τον για αδράνεια.

Picture of the suspected arsonist accused of starting the Kenneth Fire in Santa Monica, Los Angeles. The fire has engulfed more than a thousand acres already. He was detained by local residents and the police then found items on him used by arsonists. pic.twitter.com/w6QlU9uxJN — Visegrαd 24 (@visegrad24) January 10, 2025

Ο κυβερνήτης από το κόμμα των Δημοκρατικών έχει στείλει μονάδες της εθνοφρουράς σε περιοχές όπου έχουν γίνει λεηλασίες, σε σπίτια που εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Στους δρόμους η εθνοφρουρά για περιπολίες - Φόβοι για λεηλασίες

Οι αρχές της Καλιφόρνιας επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινέςώρες στις ζώνες που κάηκαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται στο Λος Άντζελες εδώ και τρεις ημέρες.

Οι καμένες περιοχές έχουν γίνει στόχος λεηλασιών.

«Δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε στις πληγείσες ζώνες. Αν βρεθείτε εκεί, μπορεί να συλληφθείτε. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα κτίρια, τα σπίτια τα οποία εγκατέλειψαν οι άνθρωποι επειδή τους δόθηκε αυτή η εντολή», εξήγησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο σερίφης είπε ότι περίπου 57.830 κτίσματα κινδυνεύουν. Εντολή εκκένωσης των κατοικιών τους έχει δοθεί σε 153.000 ανθρώπους ενώ σε άλλους 166.800 εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα καλώντας τους να είναι έτοιμοι για να φύγουν, εάν κριθεί αναγκαίο.