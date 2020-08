Πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο με έναν ύποπτο τραυματία - Διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ερωτηθείς εάν ο ύποπτος για τον οποίο έκανε λόγο ήταν οπλισμένος, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε «εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ναι».

Το συμβάν «σημειώθηκε στο εξωτερικό» της περιμέτρου του Λευκού Οίκου, σημείωσε. Το συμβάν «μπορεί να μην έχει καμία σχέση με μένα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μόλις αρχίσει να παραχωρεί τη συνέντευξη Τύπου που δίνει σχεδόν καθημερινά όταν πράκτορας της ασφάλειάς του τον πλησίασε. «Συγγνώμη;» ρώτησε ο Τραμπ όταν τον διέκοψε, προτού να αποχωρήσει ήρεμα από την αίθουσα όταν ο πράκτορας τον ενημέρωσε διακριτικά, ακολουθούμενος από την ομάδα του υπό τη φρούρηση της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ερωτηθείς εάν «ταράχτηκε», ο Τραμπ απάντησε «ο κόσμος ήταν πάντοτε επικίνδυνο μέρος. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο».

«Αισθάνομαι ασφαλής με τη Μυστική Υπηρεσία. Είναι φανταστική, οι καλύτεροι των καλύτερων», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την φύλαξη του προέδρου και άλλων κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ξανάρχισε κατόπιν τη συνέντευξη Τύπου, που είναι αφιερωμένη κυρίως στα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε για να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Trump escorted from news briefing by Secret Service after shooting outside White House https://t.co/6A5Sw82kVx

President Trump says an armed suspect has been shot by the Secret Service outside the White House https://t.co/A5NlxWW6AXpic.twitter.com/kL7Pj0e41g