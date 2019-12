Πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών στο Νιού Τζέρσεϊ - Για ενέδρα κάνει λόγο η αστυνομία

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή των δυνάμεων επιβολής του νόμου περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα».

Η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Χάνστον δήλωσε πως τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει δεχθεί πυρά στο κεφάλι και έχει τραυματιστεί σοβαρά. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τραυματισμό δύο αστυνομικών και ενός πολίτη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους άνδρες και τις γυναίκες του αστυνομικού τμήματος του Τζέρσεϊ Σίτι, ιδιαίτερα στους αστυνομικούς που πυροβολήθηκαν σε αυτήν την αντιπαράθεση», τόνισε στο Twitter.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, ο Γκέρμπιρ Γκρέουαλ είπε πως η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Several people were helped out of gunfire by police. pic.twitter.com/AojtGkIlXG

. @FBINewark on scene along with @ATF_Newark here for active shooter in Jersey City.

Authorities asked people to stay away from windows