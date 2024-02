Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Τέξας - Δύο τραυματίες, νεκρή η δράστρια

Όταν η γυναίκα άρχισε να ρίχνει, αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας που βρίσκονταν επιτόπου ανταπέδωσαν σχεδόν αμέσως κι έπεσε νεκρή, εξήγησε.

Παιδί πέντε ετών νοσηλεύεται «σε κρίσιμη κατάσταση» σε νοσοκομείο, ενώ άνδρας περίπου πενήντα ετών χτυπήθηκε από σφαίρα στο πόδι, συμπλήρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η επίθεση έγινε ανάμεσα σε δυο λειτουργίες, λίγο προτού αρχίσει λειτουργία στα ισπανικά, διευκρίνισε ο πάστορας Όστιν, 60 ετών, τα κηρύγματα του οποίου μεταδίδονται απευθείας τηλεοπτικά και παρακολουθούνται από εκατομμύρια πιστούς κάθε εβδομάδα.

Video captures the moment gunfire rang out inside Joel Osteen’s Lakewood Church in Houston.

Authorities say a woman armed with a long rifle entered the church and opened fire. She was killed by officers on the scene. A child who was with her was wounded.