Πυροβολισμοί σε έκθεση τροφίμων στην Καλιφόρνια - Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους που βρίσκονται στην εκδήλωση να σκορπίζουν καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις στο υπόβαθρο. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

Στην εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων του κόσμου.

Διεξάγεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία κάθε είδους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του φεστιβάλ.

Το Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.

