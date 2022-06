Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στην Οκλαχόμα - Πέντε νεκροί ανάμεσα τους και ο δράστης

Εντόπισαν θύματα και τον ύποπτο πέντε λεπτά αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Νταλγκλίς.

Ο τρόπος που αντιδρά η αμερικανική αστυνομία στα συμβάντα του είδους μπήκε στο μικροσκόπιο μετά το μακελειό σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε της πολιτείας Τέξας, όπου δεκαοκτάχρονος σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτριες και δύο δασκάλες προτού σκοτωθεί και ο ίδιος από πυρά ομάδας επέμβασης της συνοριοφυλακής, σχεδόν μία ώρα αφού άρχισε να εκτυλίσσεται η τραγωδία.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν οι αστυνομικοί έκαναν νέα εκπαίδευση, ή αν είχαν στο μυαλό τους τι συνέβη στην Ουβάλντε, ο κ. Νταλγκλίς περιορίστηκε να πει «νομίζω πως αυτό είναι ακόμα νωπό στα μυαλά των πάντων».

Η επίθεση στο ιατρικό κέντρο στην Τάλσα προστέθηκε στη σειρά των mass shootings -των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου- που σόκαραν τις ΗΠΑ και αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο για τον έλεγχο της οπλοκατοχής. Δύο εβδομάδες πριν από τα γεγονότα στην Ουβάλντε, νεαρός λευκός ρατσιστής σκότωσε 10 ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ στη συνοικία Μπάφαλο, όπου ζουν κυρίως Αφροαμερικανοί, στη Νέα Υόρκη.

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM

Στην Τάλσα, η αστυνομία προσπαθεί ακόμη να εξακριβώσει την ταυτότητα του δράστη.

Στο κτίριο Νάταλι βρίσκονται γραφεία γιατρών και το ορθοπεδικό τμήμα του νοσοκομείου. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι και ασθενείς, εκτιμά η αστυνομία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την επίθεση και προσέφερε την υποστήριξή του σε τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.

Η Τάλσα, πόλη περίπου 411.000 κατοίκων, βρίσκεται 160 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Οκλαχόμα Σίτι, την πρωτεύουσα της πολιτείας του αμερικανικού Νότου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ, που οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, αποδεικνύονται ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν, αφού αδυνατούν να προωθήσουν οποιοδήποτε φιλόδοξο νόμο για το ζήτημα, κυρίως εξαιτίας της ισχύος του λόμπι των όπλων στο Κογκρέσο.

BREAKING: Fatalities are reported and multiple people are injured following a shooting at a medical center in Tulsa, Oklahoma, according to police.

Captain Richard Meulenberg from the Tulsa Police Department joins @LinseyDavis with the latest. https://t.co/UJ6QsOwTpRpic.twitter.com/Aj2wxOa9L1