Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας: Ενας νεκρός και επτά τραυματίες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πανεπιστήμιο ανάρτησε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@Grambling1901) ανακοίνωση με την οποία διαβεβαιώνει πως ο φοιτητής του «δέχεται φροντίδες» για τα τραύματά του, που πάντως «δεν θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο». Διευκρίνισε πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής του.

1 dead, several injured in a shooting at Grambling State University, just days after 1 person was killed in a similar incident on the Louisiana campus. https://t.co/eDuKV9k4Dy