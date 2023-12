Μακελειό στην Πράγα: Τουλάχιστον 11 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο - Νεκρός ο δράστης - Live εικόνα

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες, εκ των οποίων 9 σοβαρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

«Όλο το κτίριο εκκενώνεται αυτήν τη στιγμή και υπάρχουν πολυάριθμοι νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κανενός άλλου ενόπλου δράστη και κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Ένα email προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου ανέφερε ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν σε ένα από τα κτίριά του Πανεπιστημίου. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε το email.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Δείτε live εικόνα από την Πράγα

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται πάνω σε οροφή κρατώντας όπλο ενώ σε αρκετά βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί, χωρίς να φαίνεται τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως αναφέρουν τσεχικά ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μακρύκανο όπλο με διόπτρα.

Φοιτητές και εργαζόμενοι έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στη θέση τους, να κλειδωθούν σε γραφεία και να σβήσουν τα φώτα καθώς ο δράστης κινούνταν στο κεντρικό κτήριο.

!?Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague#CzechRepublic#shootingpic.twitter.com/y9clkiN7X2