Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία - Τουλάχιστον 13 νεκροί, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έγκλημα αυτό, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας του σχολικού ιδρύματος, δύο δάσκαλοι και πέντε ανήλικοι», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των έξι νεκρών.

Breaking: 7 people were killed in a school shooting in the city of Izhevsk, Russia, 4 are adults and 3 are children as confirmed by the head of the region

8 others were injured. 3 are in critical condition.

Shooter has killed himself