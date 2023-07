Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη: Δυο νεκροί και 30 τραυματίες εκ των οποίων οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση - Βίντεο

Άλλοι τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη διακομιδή εννέα τραυματιών σε τοπικά νοσοκομεία. Άλλα 20 τραυματίες έφθασαν στα νοσοκομεία με δικά τους μέσα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, γύρω στις 12:35 π.μ. σήμερα (τοπική ώρα) αστυνομικοί έσπευσαν επιτόπου έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο συγκρότημα 800 της Λεωφόρου Γκρέτνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για μια εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day», είπε αυτόπτης μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό Fox 45 προσθέτοντας ότι άκουσε 20 με 30 πυροβολισμούς.

#BREAKING 30 injured, 4 Dead in a mass shooting in Brooklyn neighborhood of Baltimore, Maryland

Shooting happened at what police described as "Community gathering" shortly before 1am.

Video via Citizenapp pic.twitter.com/Qb8aIkQgwx