Πυροβολισμοί στη Δανία: Για «πολλούς νεκρούς» κάνει λόγο η αστυνομία - Βίντεο

Οι αρχές δεν μπορούν επίσης να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Πάνοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο εμπορικό κέντρο Field’s λίγα λεπτά αφότου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή. Οι αρχές ζήτησαν από όσους βρίσκονταν εκεί να τους στείλουν βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους και οτιδήποτε άλλη σχετική πληροφορία είχαν.

Στα πλάνα που πρόβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πολλοί άνθρωποι να τρέχουν για να βγουν έξω από το Field’s.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο έκλεισαν ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του μετρό, ανέφερε το BBC.

#copenhagen stay safe! This guy @MArizanti was quick to jump the gun and say it's an Islamic terrorist. Stop speculating it could be another Breivik look at the picture: https://t.co/QXEccyqDnupic.twitter.com/pIRZtzAYfA