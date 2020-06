Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Νεκρός ένοπλος, τραυματίες δύο αστυνομικοί - Πάνω από 700 συλλήψεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-TASS

Η αστυνομία της οικονομικής πρωτεύουσας των ΗΠΑ συνέλαβε σχεδόν 700 ανθρώπους εν μέσω ταραχών στο κέντρο του Μανχάταν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

A Shooting occurred this evening in Crown Heights, #Brooklyn , New York - Several people were injured including two #NYPD officers - The suspect is dead.pic.twitter.com/UOvzPe4F3x