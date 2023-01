Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: Πληροφορίες για 10 νεκρούς - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τους LA Times, ιδιοκτήτης εστιατορίου που βρίσκεται στην περιοχή είπε ότι άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο.

Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοι έπεσαν σ' ένα κλαμπ χορού.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

