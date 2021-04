Μακελειό στην Καλιφόρνια - Τέσσερις νεκροί και δύο τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters - ΦΩΤΟ: Αρχείου

Η αστυνομία της Όραντζ ανέφερε μέσω Facebook ότι μέλη της έφθασαν στις 17:30 (τοπική ώρα) σε σημείο όπου είχε αναφερθεί πως «ακούγονταν πυρά» και «εντόπισε αρκετά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους αποθανόντες».

WATCH: Police vehicles are seen at the scene of a shooting at a business complex in Orange, California. At least four people have been reported killed. pic.twitter.com/LV3YcrPz9i