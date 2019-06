Πυροβολισμοί στην παρέλαση των Ράπτορς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δύο άνθρωποι τραυμστίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ωστόσο, δεν απειλείται η υγεία κανενός, όπως ανέφερε με ποστάρισμά της στο Twitter η αστυνομία του Τορόντο. Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα, ενώ δύο πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Οι έρευνες συνεχίζονται...

Two people with serious injuries after

reports of a shooting near the post-parade rally at the Raptors Victory Parade in Toronto, Canada.

Two people are in custody.#RaptorParadepic.twitter.com/uzH9F0rAV9