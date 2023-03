Πυροβολισμοί στο Αμβούργο: Τουλάχιστον επτά νεκροί - Πιθανόν ανάμεσά τους και ο δράστης, λέει η αστυνομία

Η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στην αστυνομία λίγο μετά τις 21:15 (τοπική ώρα· στις 22:15 ώρα Ελλάδας) και αφορούσε πληροφορίες για πυροβολισμούς σε κτίριο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση Μαρτύρων του Ιεχωβά. Αστυνομικοί που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή έσπευσαν επιτόπου κι άκουσαν άλλον έναν πυροβολισμό καθώς προσέγγιζαν το κτίριο. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν, διευκρινίστηκε.

Σύμφωνα με την Bild, αρχικά εντοπίστηκαν έξι νεκροί· ο έβδομος βρέθηκε από τους αστυνομικούς στον δεύτερο όροφο, σε απόσταση από τα υπόλοιπα θύματα.

«Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για τον δράστη, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία για διαφυγή του δράστη ή των δραστών της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο.

???? Germany

Terrorist attack in Hamburg. At least 30 people have been shot including 7 confirmed dead at a Church few minutes back ???????? pic.twitter.com/Lmex7V4573