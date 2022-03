Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Oι Ρώσοι βομβαρδίζουν αλύπητα Mαριούπολη και Χάρκοβo- Eκρήξεις στην Οδησσό- LIVE εικόνα

Πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο νωρίτερα στο κέντρο του Κιέβου, ενώ σειρήνες ήχησαν στο Λβιβ, την ώρα που επικρατει αγανάκτηση στο Κίεβο, με τους κατοίκους να θεωρούν ότι «ο Πούτιν είναι τελειωμένος».

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι σκληρές μάχες στο Ντονμπάς, ενώ σε συνέντευξή της στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 η Ουκρανή αντιπρόεδρος Ιρίνα Βερεστσούκ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν θα δώσουμε την Κριμαία και το Ντονμπάς».

Air raid sirens sounding in Lviv. This is Ukrainians’ new disturbing reality. pic.twitter.com/5Ng9ozVmFp

Σφοδρή μάχη αρμάτων στους δρόμους της Μαριούπολης

Anton Gerashchenko published a video from #Mariupol - a #Ukrainian APC-4 is shooting at #Russian troops storming the city. One can see how close the battle is - Russian APC are shot from 200-300 meters. Mariupol is heroically defending itself in complete encirclement for 13 days! pic.twitter.com/vy0vVNnIH2

Οι Ρώσοι δεν «βλέπουν» συνάντηση με Μπάιντεν

«Δεν γίνεται καμία συζήτηση αναφορικά με την πιθανότητα μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν», ανέφερε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αγανάκτηση και φόβος στο Κίεβο - «Ο Πούτιν είναι τελειωμένος»

Η επίθεση στο Κίεβο, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου αλλά αρχικά αποκρούστηκε από τον ενθουσιασμό των εθελοντών, ξανάρχισε με δριμύτητα. Οι σφοδρές συγκρούσεις στα βορειοδυτικά προάστια συνοδεύονται τώρα από πυραυλικά πλήγματα. Μόνο σήμερα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Ένα δεύτερο μέτωπο έχει ανοίξει στη βιομηχανική ζώνη του βορειοανατολικού Κιέβου, σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση από την πόλη.

Καθώς εντείνεται ο κίνδυνος, οι ένοπλοι εθελοντές που φυλούν τα σημεία ελέγχου απαιτούν από τους οδηγούς των αυτοκινήτων να τους δίνουν το σωστό –πάντα διαφορετικό– σύνθημα για να περάσουν. Οι στρατιώτες εναλλάσσουν τα χρώματα των ταινιών που φορούν στον λαιμό και το πόδι, για να ξεχωρίζουν τους Ουκρανούς από τους Ρώσους σαμποτέρ. Αυτή η παράνοια, εμφανής στους σχεδόν έρημους δρόμους του Κιέβου, συνοδεύεται από μια στάση περιφρόνησης απέναντι στις δυνάμεις του Ρώσου προέδρου.

«Οι Ρώσοι θέλουν να σπείρουν τον πανικό στην πόλη μας», ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. «Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Απλώς όλοι οι Ουκρανοί κινητοποιούνται περισσότερο για να υπερασπιστούν την πόλη».

Επανέναρξη συνομιλιών αύριο Τρίτη

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, όπως ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter.

«Έγινε μια τεχνική παύση στις διαπραγματεύσεις μέχρι αύριο. Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες εργασίας και για αποσαφήνιση των επιμέρους ορισμών. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Ανελέητο ρωσικό σφυροκόπημα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σε βομβαρδισμούς του ρωσικού στρατού στο Χαρκίβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Από τα πυρά του πυροβολικού «καταστράφηκε ένα κτίριο» ενώ ορισμένα άλλα υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το γραφείο Τύπου της εισαγγελίας. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, υπάρχουν δύο νεκροί και ένας τραυματίας, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εισαγγελία πρόσθεσε ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα σε ένα κτίριο όπου φιλοξενούνται νέοι, στο Τσούχουγιφ, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Χαρκίβ.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σήμερα στον βομβαρδισμό από τον ρωσικό στρατό εναντίον ενός ραδιοτηλεοπτικού πύργου, κοντά στην πόλη Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπορούμε να δηλώσουμε ότι υπάρχουν 9 νεκροί και 9 τραυματίες», είπε σε δημοσιογράφους ο Βιτάλι Κόμπαλ, ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, διευκρινίζοντας πως «δύο πύραυλοι» έπληξαν τον ραδιοτηλεοπτικό πύργο του χωριού Αντόπιλ σε απόσταση 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Ρίβνε και ένα διοικητικό κτίριο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα.

Kharkiv today. The house was a monument of architectural heritage. There was a famous pub "Old Hem" dedicated to Ernest Hemingway where pro-active locals gathered every Friday. pic.twitter.com/YjgnIZ8Jax

Βομβαρδισμοί στο Ντονέτσκ

Η Μόσχα κατήγγειλε ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ουκρανικό πύραυλο στην πόλη Ντονέτσκ , που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορώντας το Κίεβο για ένα «έγκλημα πολέμου».

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο «20 ειρηνικών κατοίκων», προσθέτοντας ότι «28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται».

The #BBC will not generate outrage about this attack just as they were silent re terrorist attacks #Syria

More: horrifying footage from downtown Donetsk, where a Ukrainian ballistic missile attack has killed at least 23 civilians, among them a child.

Via @MuradGazdievpic.twitter.com/T1MqpJHblO