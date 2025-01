Πυροβολισμοί στο Κουίνς: Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών - έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες - δεν είναι σοβαρή.

Οι χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν σοκ για το συμβάν και κοινοποίησαν φωτογραφίες από την ανάπτυξη της αστυνομίας στο σημείο.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης.

??#BREAKING: At this time, there is a significant police presence following the discovery of 11 people who were shot inside a nightclub.?

??#Queens l #Newyork

Currently, numerous law enforcement officers are at the scene in Queens, New York, responding to a mass shooting inside… pic.twitter.com/F9BWDL0PcV