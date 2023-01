Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: 10 νεκροί και 10 τραυματίες - «Ασιατικής καταγωγής» π δράστης, λέει η αστυνομία

"Αυτή την ώρα, η πολύ προκαταρκτική μας περιγραφή είναι αυτή ενός άνδρα ασιατικής καταγωγής", δήλωσε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μόντερεϊ Παρκ, πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι ασιατικής καταγωγής.

Ο δράστης πιστεύεται ότι είναι από 30 έως 50 ετών, βάσει της περιγραφής αυτοπτών μαρτύρων, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου.

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn