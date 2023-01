Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: 10 νεκροί και 10 τραυματίες - Γιόρταζαν το κινεζικό Νέο Έτος - ΕΙΚΟΝΕΣ

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη, ενώ η αστυνομία δεν έδωσε καμιά περιγραφή του υπόπτου ούτε διευκρίνισε το είδος του όπλου που χρησιμοποίησε. Σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του σερίφη, οι αρχές αγνοούν αν ο ύποπτος γνώριζε τα θύματα ή πρόκειται για επίθεση που στρεφόταν εναντίον μιας κοινότητας.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τα πυρά και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Τουλάχιστον ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

1/ #USA

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown.