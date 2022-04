Πυροβολισμοί στο μετρό της Ν. Υόρκης: Τουλάχιστον 13 τραυματίες - Εντοπίστηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί - Βίντεο

Νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν σε αυτό τον σταθμό προσθέτοντας ότι κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας με στολή εργαζομένου στο Μετρό, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος και να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Reuters ότι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7