Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης: Πληροφορίες για πολλά θύματα και εκρηκτικούς μηχανισμούς

Άνδρας με στολή εργαζομένου στο Μετρό, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος και να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός των τραυματιών, καθώς η αιματηρή επίθεση έγινε σε ώρα αιχμής.

Η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7