Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο στο Σικάγο - Τουλάχιστον 3 νεκροί και 16 τραυματίες - Real.gr

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο στο Σικάγο αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 19 άτομα δέχτηκαν πυρά, τρία εκ των οποίων τραυματίστηκαν θανάσιμα, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ μέσα από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Mass shooting in Downtown Chicago, Illinois: Up to 12 people shot at 311 W Chicago Ave.

CPR underway for multiple victims as local hospital declares mass casualty emergency.

Incident occurred at a nightclub, with reports of at least one fatality. Police investigating, no… pic.twitter.com/lUKDAQ6MR6

— GeoTechWar (@geotechwar) July 3, 2025