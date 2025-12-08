Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο - Συνελήφθη ένας ύποπτος - Real.gr

Ένας άντρας σκόρπισε τον τρόμο σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο, όταν άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον πολιτών.
Αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομία, η οποία έσπευσε στο κτήριο, εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη της επίθεσης.
Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται στο εμπορικό κέντρο και την ευρύτερη περιοχή για άλλους εμπλεκόμενους.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα δεν υπάρχουν αναφορές, μέχρι στιγμής, για τραυματίες.
