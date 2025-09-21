Πυροβολισμοί σε ιδιωτικό κλάμπ στο Νιου Χάμσαϊρ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης - Real.gr

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε έναν χώρο εκδηλώσεων της επαρχίας του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμα να τραυματιστούν.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Sky Meadow Country Club στην πόλη Νάσουα όταν ένοπλος άνοιξε πυρ γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα).

Μερικοί από τους τραυματίες έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας του πανικού και των σκηνών χάους που εκτυλίχθηκαν, δήλωσε ο αντιεισαγγελέας του Νιου Χάμσαϊρ, Πίτερ Χίνκλεϊ, σε συνέντευξη Τύπου. Οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό των τραυματιών.

Κανείς δεν έχει συλληφθεί, αλλά ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος έχει τεθεί υπό κράτηση, πρόσθεσε ο Χίνκλεϊ.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι υπήρχαν δύο ύποπτοι, οι οποίοι διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος.

The Nashua Department is currently investigating an incident at Sky Meadow Country Club involving multiple gunshot victims. There are two armed suspects that have fled the area. 1 suspect has been detained and the other suspect is still at large. Anyone with information is… — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025

Ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία της Νάσουα που ανέλαβε την έρευνα επικαλούμενη και βίντεο κλειστού κυκλώματος επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μόνο ένας δράστης, ο οποίος κρατείται.

Μάλιστα τονίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

Video surveillance has confirmed there was only one shooter and they are currently being detained. The scene is still an active investigation but there is no further danger to the public. — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025



Η Νάσουα βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βοστώνης, στα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ με τη Μασαχουσέτης.

Εκδόθηκε εντολή για την παραμονή των κατοίκων σε κλειστά κτήρια στη γειτονική πόλη Ντάνσταμπλ της Μασαχουσέτης, «για προληπτικούς λόγους» λόγω της ενεργής απειλής στη Νάσουα, σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ντάνσταμπλ. Η εντολή καλεί τους κατοίκους να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ξένους στα σπίτια τους και να παραμείνουν μέσα μέχρι νεωτέρας.

Το Sky Meadow County Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, είναι ένα ιδιωτικό κλαμπ που λειτουργεί ως χώρος για διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμοι.