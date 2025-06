Πυροβολισμοί στο Λας Βέγκας: Ένας νεκρός - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - BINTEO - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λας Βέγκας καθώς ένας άνδρας άνοιξε πυρ στη μέση του δρόμου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει έναν ένοπλο να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί, αναφέρει η Μirror.

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ακούγονται επτά πυροβολισμοί και μια γυναίκα να φωνάζει «Με δουλεύεις;».

Υπάρχουν επίσης εικόνες τραυματιών που κείτονται στον δρόμο, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν μέσα και να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Bellagio Hotel & Casino Evacuated Amid Unconfirmed Shooting Reports in Las Vegas

The Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas has been evacuated following unconfirmed reports of a possible shooting.

Authorities have not yet confirmed details, but emergency protocols were activated… pic.twitter.com/85qqfF7MlG

— News is Dead (@newsisdead) June 9, 2025