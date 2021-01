«Πυρπολούν» τον διάλογο οι Τούρκοι: Νavtex στο Αιγαίο, ασκήσεις με πραγματικά πυρά όλο το 2021

«Πυρπολούν» το διάλογο με την Ελλάδα οι Τούρκοι, καθώς συνεχίζουν τις προκλήσεις, δεσμεύοντας με μπαράζ από Navtex περιοχές σε όλο σχεδόν το Αιγαίο για ένα χρόνο

πηγή: ant1news.gr

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσαν ασκήσεις με πυρά στο βόρειο, κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από αύριο Σάββατο και λήγουν τον Δεκέμβριο του 2021. Εξαίρεση αποτελούν τα Σαββατοκύριακα, οι εθνικές εορτές και επέτειοι: 15 Μαρτίου, 25 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 1-3 Μαΐου, 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24 – 26 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Κι όλα αυτά λίγες μόνο ώρες αφότου έγινε γνωστή άλλη άσκηση, αυτή τη φορά νότια της Λήμνου, στις 19 Ιανουαρίου, παραμονή του 61ου γύρου Διερευνητικών Συνομιλιών Ελλάδας – Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι προκλητικές NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0050/21 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.