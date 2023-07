Ράβδοι χρυσού, ταριχευμένος αλιγάτορας, περούκες: Εφοδος των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας στην έπαυλη του Πριγκόζιν - Τι βρήκαν

Η εφημερίδα Izvestia, που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών στην έπαυλη του Πριγκόζιν, όσο εκείνος βρισκόταν εξόριστος στη Λευκορωσία στις 24 Ιουνίου.

Izvestia released footage of Russian security forces entering Prigozhin's residence and offices on the outskirts of St. Petersburg on June 24.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν τεράστιο αριθμό όπλων, ανάμεσά τους τυφέκια εφόδου και δεσμίδες με σφαίρες αλλά και μια μεγάλη ντουλάπα με περούκες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, ενώ στην αίθουσα υποδοχής της έπαυλης Πριγκόζιν δέσποζε μια τεράστια βαριοπούλα -σαν κι αυτή που έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο - με την επιγραφή: «για χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις».

Amongst things found inside Prigozhin's residence there were weapons, significant amount of cash, gold, and a big hammer with the writing "in case of important talks." pic.twitter.com/wEFLbM9VQP

Ανάμεσα στα υπάρχοντα του «σεφ του Πούτιν», όπως αποκαλείτο κάποτε ο Πριγκόζιν, βρέθηκε και μεγάλος αριθμός από κούτες με χαρτονομίσματα αξίας 10 δισ. ρουβλίων (περίπου 100 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ τα χρήματα και τα όπλα επεστράφησαν έκτοτε στο γραφείο της Wagner.

Στην έπαυλη οι αστυνομικοί φωτογράφισαν και έναν ταριχευμένο αλιγάτορα, μια ρωσική στρατιωτική στολή με τουλάχιστον 20 μετάλλια και αρκετά διαβατήρια.

Cannot believe I am spreading Russian news but Prigozhin has not denied it. According to "Izvestia" the home of Yevheni #Prigozhin was raised and private sanctuary, medical facilities, room for weapons, loads of cash and wigs (yes, wigs) were detected. pic.twitter.com/2RVIZyEXJm