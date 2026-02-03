Ράφα: Δώδεκα άνθρωποι εισήλθαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο την πρώτη ημέρα του ανοίγματος - Real.gr

Δώδεκα άνθρωποι, τραυματίες και οι συνοδοί τους, εισήλθαν στην Αίγυπτο από τη Λωρίδα της Γάζας κατά την πρώτη ημέρα χθες, Δευτέρα, του ανοίγματος ξανά για περιορισμένο αριθμό ανθρώπων της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, δήλωσε σήμερα στο AFP πηγή στα σύνορα.

«Πέντε τραυματίες και 7 συνοδοί» διέσχισαν τη μεθοριακή διάβαση, διευκρίνισε σήμερα η πηγή, ενώ ο μέγιστος αριθμός ασθενών από τη Γάζα που επιτρεπόταν να εισέλθουν στην Αίγυπτο περιοριζόταν χθες στους 50 με δύο συνοδούς έκαστος, σύμφωνα με τρεις επίσημες πηγές στα αιγυπτιακά σύνορα.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα, που υπάγεται στην αρχή της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι 12 Παλαιστίνιοι εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο χθες κατά την πρώτη ημέρα που άνοιξε ξανά η μεθοριακή διάβαση της Ράφα.

Εννέα γυναίκες και τρία παιδιά εισήλθαν στη Γάζα αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα στην Αίγυπτο, διευκρίνισε στο AFP Παλαιστίνιος αξιωματούχος στα σύνορα.

Χθες, αξιωματούχος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας επιβεβαίωσε στο AFP ότι τρία ασθενοφόρα μετέφεραν Παλαιστίνιους ασθενείς, οι οποίοι «εξετάστηκαν αμέσως για να διευκρινιστεί σε ποιο νοσοκομείο θα μεταφέρονταν».

Οι αιγυπτιακές αρχές έθεσαν σε ετοιμότητα 150 νοσοκομεία και 300 ασθενοφόρα, όπως και 12.000 γιατρούς και 30 ομάδες επειγόντων για να υποδεχθούν τους ασθενείς από τη Γάζα, σύμφωνα με το AlQahera News, κρατικό μέσο προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες ενημέρωσης.

Περίπου «20.000 ασθενείς, μεταξύ των οποίων 4.500 παιδιά» «χρήζουν επειγόντως ιατρικής φροντίδας», σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, διευθυντή του βασικού νοσοκομείου του παλαιστινιακού θύλακα, του Αλ Σίφα.

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα, που είχε κλείσει ο ισραηλινός στρατός τον Μάιο του 2024, άνοιξε χθες ξανά και προς τις δύο κατευθύνσεις για περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, με σημαντικούς περιορισμούς να επιβάλλονται από το Ισραήλ, αλλά όχι και για την είσοδο διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως επισημαίνει το AFP.

Το μόνο αυτό συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο που δεν περνά από το Ισραήλ ξανάνοιξε την μεθεπομένη ισραηλινών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα, που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προέβη σε αντίποινα για την έξοδο Παλαιστινίων μαχητών από σήραγγα στην περιοχή που ελέγχει στη Ράφα.

Το άνοιγμα ξανά της Ράφα συνιστά «παράθυρο ελπίδας» για τους κατοίκους της Γάζας, δήλωσε χθες ο Άλι Σάαθ, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τη διαχείριση της Γάζας (NCAG), που έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση του παλαιστινιακού θύλακα στη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου υπό το «Συμβούλιο Ειρήνης» του οποίου προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το άνοιγμα του μεθοριακού αυτού σημείου διέλευσης αναμένεται επίσης να επιτρέψει την είσοδο στη Γάζα, σε ημερομηνία που δεν είναι ακόμη γνωστή, των 15 μελών που θα συγκροτήσουν την NCAG.