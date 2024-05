Ράφα: Ισραηλινά άρματα μάχης στο κέντρο της πόλης

Στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις του σφυροκόπησαν την πόλη με αεροπορικά πλήγματα και πυρά αρμάτων μάχης, όπως δήλωσαν κάτοικοι, συνεχίζοντας την επίθεσή του παρά τη διεθνή κατακραυγή για μια επίθεση προχθές, Κυριακή, που προκάλεσε πυρκαγιά σε έναν καταυλισμό με αντίσκηνα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους μισούς από τους οποίους ήταν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Μετά το πλήγμα αυτό, τουλάχιστον άλλοι 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, δήλωσαν αξιωματούχοι στον θύλακα όπου την εξουσία ασκούν μαχητές της Χαμάς.

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν προς τις δυτικές γειτονιές και κατέλαβαν θέσεις στην κορυφή του λόφου Ζουρούμπ στη δυτική Ράφα, σε μια από τις χειρότερες νύχτες βομβαρδισμών που αναφέρθηκαν από κατοίκους. Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για μάχες με όπλα ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιώτες και μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς στην περιοχή Ζουρούμπ.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.

The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK