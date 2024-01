Ραγδαία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Κύμα αντιδράσεων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και της Τεχεράνης για τη δολοφονία του Αλ Αρούρι

Κανονικά το διάγγελμα του Νασράλα αύριο, λέει η Χεσμπολάχ

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωνε ότι η δολοφονία του Σάλεχ Αλ Αρούρι είναι ένα νέο έγκλημα του Ισραήλ το οποίο επιχειρεί να εμπλέξει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαράθεσης.

Ρουκέτες της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών, εν είδει αντιποίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του Ισραήλ ωστόσο ο επικεφαλής του IDF, Ντάνιελ Χάγκαρι, δηλώνει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας και ο στρατός, έτοιμος για οποιοδήποτε σενάριο.

Αυτή την ώρα η Αίγυπτος ανακοινώνει ότι αναβάλλει την διαμεσολάβηση της ενώ η Ισραηλινή αντιπροσωπεία διέκοψε την επίσκεψη της στο Κάϊρο.

ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλλερ καταδίκασε τις δηλώσεις των Ισραηλινών ακροδεξιών αξιωματούχων για διωγμό των Παλαιστίνιων από την Γάζα και ξεκαθαρίζει ότι «η Γάζα είναι και θα παραμείνει γη της Παλαιστίνης».

The United States rejects the inflammatory and irresponsible statements from Israeli Ministers Smotrich and Ben Gvir. There should be no mass displacement of Palestinians from Gaza.