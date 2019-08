Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία: Ο Τζόνσον θέλει να κλείσει τη Βουλή για να μην σταματήσει το Brexit χωρίς συμφωνία!

Η κίνηση αυτή του Μπόρις Τζόνσον, βάζει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό, αφού ήδη αναλυτές θεωρούν πως θα γίνει (σ.σ. Αν τελικά γίνει) ούτως ώστε να “μπλοκάρει” τους βουλευτές που θα επιχειρήσουν να σταματήσουν τα σχέδιά του για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, κάτι το οποίο επιδιώκει ακόμη και πριν κάτσει στον πρωθυπουργικό θώκο.

#BREAKING: Boris Johnson turns up the heat - the UK government is expected to ask the Queen to suspend parliament. This would give MPs no time to prevent a hard #Brexit. pic.twitter.com/mXEazuKoY6