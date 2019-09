Ραγδαίες εξελίξεις στις ΗΠΑ: Παραπομπή Τραμπ προς καθαίρεση με το ερώτημα της προδοσίας - Η οργισμένη αντίδρασή του

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, ο Νιλ είπε ότι εκείνη αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για κάτι τέτοιο, μια θέση που συμμερίζονται και οι πρόεδροι άλλων Επιτροπών.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε απευθείας σύνδεση από την Βουλή των Αντιπροσώπων η ίδια η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας.

Νωρίτερα είχε κατηγορήσει τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Τζόζεφ Μαγκουάιρ ότι, κατ' εντολή της κυβέρνησης Τραμπ, παραβιάζει τον νόμο επειδή δεν παραδίδει στο Κογκρέσο την καταγγελία που έκανε ένας μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μέλος και ο ίδιος μιας υπηρεσίας πληροφοριών. Απέφυγε όμως να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές της. Η καταγγελία αυτή υποβλήθηκε τον Αύγουστο και αφορούσε την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στα τέλη Ιουλίου ο Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πελόζι: Ο Πρόεδρος πρόδωσε τον όρκο του

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Δημοκρατικοί, θα εξετάσει αν ο Τραμπ επιδίωξε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Οι πράξεις της προεδρίας Τραμπ αποκάλυψαν την προδοσία του Προέδρου στον όρκο του, την προδοσία της Εθνικής μας Ασφάλειας και την προδοσία της νομοθεσίας μας. Γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρούν σε επίσημη έρευνα για καθαίρεση. Ο προέδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ανέφερε μεταξύ άλλων η Νάνσι Πελόζι.

Οργισμένη αντίδραση του Τραμπ

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!