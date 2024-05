Ιράν: Συνεπιβάτης του Ραϊσί ήταν ζωντανός για μία ώρα μετά συντριβή του ελικοπτέρου

Βάσει των αρχικών πληροφοριών που είχαν διαρρεύσει τις πρώτες ώρες μετά τη συντριβή, είχαν γίνει κάποιες απόπειρες επικοινωνίας από επιβαίνοντες στο ελικόπτερο.

«Δεν χρειάστηκαν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των επιβατών», δήλωσε, στο μεταξύ, ο Ναμί, όπως μεταδίδει το BBC.

Τέλος, να σημειωθεί ότι βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φέρεται να δείχνει πλάνα από το εσωτερικό του μοιραίου ελικοπτέρου, λίγη ώρα πριν τη συντριβή του. Ωστόσο, η εγγυρότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Footage shows some of the final moments of Iran's President Ebrahim Raisi before he lost his life in a helicopter crash on May 19, 2024.

Raisi was en route to the city of Tabriz in northwest Iran, returning from a dam opening ceremony on the Azerbaijan border when the aircraft… pic.twitter.com/6E0s0pYk7D