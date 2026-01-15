Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε» - Real.gr

Έντονο κλίμα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιτέθηκε σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN που συντόνιζε τη συζήτηση.

To πάνελ, στο οποίο συμμετείχε ο Έντι Ράμα και ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Μιλόικο Σπάιτς, συντόνιζε ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Τζον Ντεφτέριος ο οποίος κατά την προσφώνηση των δύο συμμετεχόντων προέφερε λάθος τα ονόματά τους.

Ο κ. Σπάιτς απλώς διόρθωσε τον Ντεφτέριο για το λάθος του μετά από προτροπή, μάλιστα, του ίδιου του δημοσιογράφου αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τον κ. Ράμα, ο οποίος, φανερά ενοχλημένος, κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι πρόφερε λάθος τα ονόματα, επειδή είναι Έλληνας.

Η κόντρα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτηση στο πάνελ της Συνόδου όταν ο Έντι Ράμα είπε αναφέρθηκε στον πολιτικό Sultan Al Jaber και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος με την σειρά του και χάριν αστεϊσμού απάντησε χαμογελώντας «πώς δεν είναι σίγουρος», καλώντας το κοινό να χειροκροτήσει.

Τότε ο Ράμα είπε: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο. Αυτό κάνετε πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας. Νομίζετε ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε».

Δείτε το βίντεο:

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE: “As a Greek … you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not.” “Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026



