Ραμαφόσα: «Λυπηρή» η απόφαση των ΗΠΑ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20 - Real.gr
08:15, 27/11/2025
Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα χαρακτήρισε χθες Τετάρτη το βράδυ «λυπηρή» την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προσκληθεί στις εργασίες της G20 το 2026, τις οποίες θα οργανώσουν οι ΗΠΑ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).

Σε ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Ραμαφόσα σημειώνεται ακόμη πως απούσης οποιασδήποτε αντιπροσωπείας της Ουάσιγκτον στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα, η προεδρία του διεθνούς φόρουμ παραδόθηκε σε αξιωματούχο «της πρεσβείας των ΗΠΑ».

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως δεν θα επιδοθεί πρόσκληση στη Νότια Αφρική ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες της επόμενης χρονιάς, θυμίζοντας πως αποφάσισε η Ουάσιγκτον να μποϊκοτάρει τη φετινή σύνοδο λόγω αυτών που αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» των Αφρικάνερ, των λευκών γαιοκτημόνων, επειδή οι νοτιοαφρικανικές αρχές, «για το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς», επιδίδονται σε «γενοκτονία», όπως ερίζει.

Ο κ. Τραμπ επαναλαμβάνει χωρίς να παρουσιάζει καμιά απόδειξη γι’ αυτό ότι η Νότια Αφρική επιδίδεται σε αιματηρό «διωγμό» της μειονότητας των λευκών και –παρά την εξαιρετική επιθετική ρητορική και πολιτική του για την πάταξη της μετανάστευσης– η κυβέρνησή του προσέφερε πολιτικό άσυλο σε ορισμένα μέλη της.

