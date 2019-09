Ραντ: O Tζόνσον δεν κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για το Brexit

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραιτηθείσα υπουργός δήλωσε σήμερα στο βρετανικό δίκτυο BBC ότι δεν είδε να γίνεται αρκετή δουλειά όσον αφορά την προσπάθεια να εξασφαλιστεί μια συμφωνία αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ και ότι δεν διεξάγονται επίσημες διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Η Ραντ πρόσθεσε εξάλλου ότι δεν γνωρίζει καθόλου αν κι άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της και θα παραιτηθούν, σημειώνοντας ότι δεν εγκαταλείπει την πολιτική, ούτε το Συντηρητικό Κόμμα.

"I have not seen enough work going into actually trying to get a deal"

Amber Rudd has quit the Cabinet because she says there are no "formal negotiations" taking place between the government and the EU to get a #Brexit deal

[tap to expand] https://t.co/RsfhXnbvmQpic.twitter.com/chEzPQqHbL