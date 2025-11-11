Ράντεφ: Η Βουλγαρία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη του Λιβάνου - Real.gr

Η Βουλγαρία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη του Λιβάνου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα. Οι δύο αρχηγοί κρατών έκαναν κοινές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

“Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να εμβαθύνουμε τις σχέσεις στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, του εμπορίου, του στρατού, της γεωργίας και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού”, πρόσθεσε ο πρόεδρος Ράντεφ.

Ο Ζοζέφ Αούν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία έπειτα από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, την παραμονή της 60ής επετείου από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Βουλγαρίας και Λιβάνου, η οποία θα εορταστεί τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσε η βουλγαρική προεδρία.

Η πρωτοφανής κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι βαθιές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής έχουν θέσει τον φιλικό Λίβανο σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι στην επιδίωξη της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, δήλωσε ο Ράντεφ. “Οι σημερινές συνομιλίες αντικατοπτρίζουν τη βούλησή μας, ως ηγέτες των χωρών μας, να συμβάλουμε στην εμβάθυνση των σχέσεών μας, της εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών μας για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας σε αυτήν την κρίσιμη περιοχή για ολόκληρο τον κόσμο”, δήλωσε.

Ο Ράντεφ συνεχάρη τον πρόεδρο Αούν για την ηγεσία του και για τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου να αποκαταστήσει την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια στη χώρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για τον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και “για εμάς και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση”, τόνισε.

“Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι υπάρχει σημαντικό δυναμικό για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υψηλή τεχνολογία –πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς συνεργασίας”, συνέχισε ο Ράντεφ. Ενώ ο τρέχων όγκος συναλλαγών παραμένει μέτριος, σημείωσε, η τάση των τελευταίων ετών υποδηλώνει ότι οι κοινές προσπάθειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Ο πρόεδρος Ράντεφ τόνισε την ανάγκη επικαιροποίησης του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και ζήτησε τη συγκρότηση κοινής επιτροπής για την οικονομική και επιστημονικο-τεχνική συνεργασία, ώστε να παρασχεθεί σταθερή θεσμική βάση για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οικονομιών και των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Ο Ρούμεν Ράντεφ τόνισε επίσης τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της ασφάλειας —συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικοτεχνικής εκπαίδευσης και της στρατιωτικής ιατρικής— ως ιδιαίτερα υποσχόμενους τομείς συνεργασίας. Για να καταστεί αυτό δυνατό, και οι δύο πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες για τακτική επικοινωνία μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων. “Γι’ αυτό αναμένουμε την αποκατάσταση της απευθείας αεροπορικής γραμμής μεταξύ Βηρυτού και Σόφιας”.

Υπενθύμισε ότι ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο, ο εθνικός αερομεταφορέας της Βουλγαρίας, η Balkan Airlines, συνέχισε τις πτήσεις του προς τη Βηρυτό και η βουλγαρική πρεσβεία δεν αποσύρθηκε ποτέ σε αντίθεση με εκείνες πολλών άλλων χωρών. “Αυτό καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν και οι δύο χώρες στη φιλία και τη συνεργασία μας”, σημείωσε.

“Εξέφρασα την υποστήριξή μου στις προσπάθειες του Λιβάνου για σταθεροποίηση, ασφάλεια και ειρήνη. Υποστηρίζουμε επίσης τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Λιβάνου”, δήλωσε ο Ράντεφ, προσθέτοντας ότι η Σόφια θα παράσχει την υποστήριξή της ενόψει της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου έπειτα από οκτώ χρόνια. “Η επίσκεψη αυτή αντικατοπτρίζει την κοινή μας επιθυμία να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου και τις παραδοσιακά φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών και των λαών μας”.