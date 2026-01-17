REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Σάββατο 17 Ιανουαρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18:15

ΚΑΡΔΙΤΣΑ- ΑΕΚ

STOIXIMAN GBL

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

STAR, 23:45

«ΓΚΟΤΖΙΛΑ II: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Η Monarch είναι μια κρυφή ζωολογική ομάδα που παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη και τη δράση μυθικών πλασμάτων που ζουν στον βυθό της θάλασσας. Ανάμεσα σε αυτά, είναι ο Γκοτζίλα που θα επιστρατευτεί και πάλι υπέρ της ανθρωπότητας, καθώς θα αντιμετωπίσει τέρατα όπως τους Μόθρα, Ροντάν αλλά και την απόλυτη νέμεσή του, τον τρικέφαλο βασιλιά Γκιντορά. Οι μάχες του θα παίξουν θεμελιώδη ρόλο στην ισορροπία του πλανήτη και το μέλλον της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σκηνοθεσία: Michael Dougherty

Κύριοι Ρόλοι: Kyle Chandler, Vera Farmiga

ΣΚΑΪ, 22:45

«ΗΛΕΚΤΡΑ»

ΘΡΙΛΕΡ

Στοιχειωμένη από το παρελθόν της και τον μυστηριώδη της θάνατο, η Ηλέκτρα Νάτσιος έρχεται και πάλι στη ζωή. Αν κι ο δάσκαλος της της έχει μάθει καλά τις αυστηρές αρχές της πειθαρχίας και την τέχνη του νιντζούτσου, εκείνη δεν μπορεί να δαμάσει την απερίγραπτη οργή που νιώθει για τη βάναυση δολοφονία των γονιών της. Η ανάγκη της για εκδίκηση θα τη σπρώξει στην απομόνωση. Και θα γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, ο καλύτερος που υπάρχει. Για μια γυναίκα σαν την Ηλέκτρα, όμως, αυτός δεν είναι τρόπος ζωής. Για να σώσει τον εαυτό της, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια δικαιολογία για να μην πεθάνει. Χρειάζεται έναν λόγο για να ζήσει. Και θα τον βρει στο πρόσωπο του τελευταίου της στόχου, της δεκατριάχρονης Άμπι, στην οποία η Ηλέκτρα βλέπει τον εαυτό της, αλλά και στον πατέρα της Άμπι, τον Μαρκ. Στην απεγνωσμένη της προσπάθεια για να τους σώσει, η Ηλέκτρα θα βρει κάτι που δεν ήξερε ότι είχε τόση ανάγκη: τη λύτρωση.

Σκηνοθεσία: Rob Bowman

Κύριοι Ρόλοι: Jennifer Garner, Goran Visnjic

OPEN, 23:00

«ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ»

ΘΡΙΛΕΡ

Παρότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις έχουν προειδοποιήσει για την έλευση απειλητικού κυκλώνα, εντούτοις οι προετοιμασίες του γυμνασίου της κωμόπολης του Σίλβερτον στην περιφέρεια της Οκλαχόμα εντός ολίγου θα ολοκληρωθούν με την απονομή των πτυχίων στους αποφοίτους του. Την ίδια ακριβώς ώρα, ομάδα ριψοκίνδυνων, αλλά και καλά οργανωμένων ερευνητών μετράει στιγμές για να παρακολουθήσει από κοντά το εντυπωσιακό στροβίλισμα του ανέμου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες τους θα είναι το πιο άγριο των τελευταίων δεκαετιών. Το πρώτο απότομο χαλάζι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ενδεικτικό του χαλασμού που πρόκειται να επακολουθήσει.

Σκηνοθεσία: Steven Quale

Κύριοι Ρόλοι: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies

ΕΡΤ3, 22:00

«ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑΣ»

Α΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σε μόλις 20 χρόνια, η Μαρία-Αντουανέτα άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στις Βερσαλλίες, λειτουργώντας ως ακούραστη αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και δημιουργός οικισμών που συνδύαζαν ομορφιά, λειτουργικότητα κι ελευθερία. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το Χαμώ υπέστη τις φθορές του χρόνου. Ένα εκτεταμένο έργο αποκατάστασης το έχει επαναφέρει στο παλιό μεγαλείο του, και το «Χωριό της Βασίλισσας» θα παρουσιαστεί πλήρως ανακαινισμένο στο κοινό για πρώτη φορά από τον 18ο αιώνα.

Σκηνοθεσία: Sylvie Faiveley & Mark Daniels