Ρέιτσελ Ριβς: Το προφίλ της νέας «Θάτσερ» που αναλαμβάνει το βρετανικό ΥΠΟΙΚ

Ανάμεσα στα νέα ονόματα που λαμβάνουν ισχυρά χαρτοφυλάκια, ωστόσο, το όνομα που ξεχωρίζει είναι αυτό της Ρέιτσελ Ριβς, μιας πρώην οικονομολόγου της Τράπεζας της Αγγλίας. Η Ριβς έγινε η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενσαρκώνοντας την οικονομική σοβαρότητα ενός κόμματος που λέει πως «άλλαξε».

«Αποτελεί τιμή ζωής που χρίστηκα επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ η Ριβς μετά τον διορισμό της.

Η ίδια δήλωσε πως έχει επίγνωση της «ιστορικής ευθύνης» που συνοδεύει το γεγονός ότι είναι «η πρώτη γυναίκα» που καταλαμβάνει αυτήν τη θέση, τη δεύτερη πιο περίοπτη της βρετανικής κυβέρνησης, ένα αξιοσέβαστο λειτούργημα το οποίο υφίσταται εδώ και 800 χρόνια.

«Η οικονομική ανάπτυξη ήταν η αποστολή του Εργατικού Κόμματος. Αυτή είναι τώρα μια εθνική αποστολή», υπογράμμισε.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa