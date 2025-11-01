Ρεκόρ χιονόπτωσης στην Ισλανδία – Χιονοθύελλα σαρώνει το Ρέικιαβικ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ρεκόρ χιονόπτωσης στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονόπτωση για αυτόν τον μήνα από το 1921.

Οι προγνώσεις είχαν ανακοινώσει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, αλλά η χιονοθύελλα αποδείχθηκε πιο έντονη και γρήγορη από το αναμενόμενο. Πολλά οχήματα έμειναν μπλοκαρισμένα ή εγκαταλελειμμένα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Reykjavik’s Hallgrimskirkja stood dazzling under record October snow, as drone footage captured over 10 inches blanketing the city for the first time in more than a century. pic.twitter.com/4elLbl4iky — AccuWeather (@accuweather) October 31, 2025