Ρεκόρ χιονόπτωσης στην Ισλανδία – Χιονοθύελλα σαρώνει το Ρέικιαβικ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ρεκόρ χιονόπτωσης στην Ισλανδία – Χιονοθύελλα σαρώνει το Ρέικιαβικ – ΒΙΝΤΕΟ

13:45, 01/11/2025
Ρεκόρ χιονόπτωσης  στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονόπτωση για αυτόν τον μήνα από το 1921.

Οι προγνώσεις είχαν ανακοινώσει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, αλλά η χιονοθύελλα αποδείχθηκε πιο έντονη και γρήγορη από το αναμενόμενο. Πολλά οχήματα έμειναν μπλοκαρισμένα ή εγκαταλελειμμένα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

 

 

