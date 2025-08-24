Ρεκόρ όλων των εποχών: Συλλεκτική κάρτα Τζόρνταν–Μπράιαντ πουλήθηκε για 12,9 εκατομμύρια δολάρια - Real.gr

Ιστορικό ρεκόρ στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών καρτών σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, καθώς μια σπάνια κάρτα με τις υπογραφές του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπι Μπράιαντ πουλήθηκε έναντι 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions, καθιστώντας την την πιο ακριβή αθλητική κάρτα που έχει πωληθεί ποτέ.

Πρόκειται για την Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant της περιόδου 2007-08, μοναδική στο είδος της (1-of-1), η οποία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 12,6 εκατ. δολαρίων που κατείχε από το 2022 η κάρτα 1952 Topps Mickey Mantle.

Η ταυτότητα του αγοραστή δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο το ποσό φέρνει την κάρτα στην δεύτερη θέση των πιο ακριβών αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων όλων των εποχών, πίσω μόνο από τη φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το Παγκόσμιο Σειράς του 1932 (το θρυλικό “ called shot”), η οποία είχε πουληθεί το 2024 για 24,12 εκατ. δολάρια.

Ο Κρις Άιβι, διευθυντής αθλητικών δημοπρασιών του οίκου Heritage, ανέφερε ότι η σειρά Exquisite υπήρξε επαναστατική όταν πρωτοεμφανίστηκε το 2003-04.

«Αρχικά χλευάστηκε, αλλά τελικά απευθύνθηκε σε ένα κοινό που δεν ήθελε “παιχνιδάκια” – ήθελαν απλώς το καλύτερο», τόνισε ο Άιβιμ, προσθέτοντας: «Για πρώτη φορά τότε είδαμε λογότυπα εμφανίσεων και υπογραφές να συνδυάζονται σε τέτοιο επίπεδο».

Αν και άλλες σειρές όπως οι Panini National Treasures και Flawless έχουν έκτοτε καταστεί σημείο αναφοράς για τις premium κάρτες του μπάσκετ, η Exquisite παραμένει ξεχωριστή.

«Η Exquisite ήταν η πρώτη – άνοιξε τον δρόμο. Είναι το απόλυτο σύμβολο κύρους για τους σύγχρονους συλλέκτες καρτών μπάσκετ. Αυτή είναι η μοναδική κάρτα όπου υπογράφουν τόσο ο Τζόρνταν όσο και ο Μπράιαντ πάνω σε Logoman. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί άλλη», δήλωσε ο Άιβι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κάρτα βαθμολογήθηκε με PSA 6 (σε κλίμακα 1-10), βαθμός σχετικά χαμηλός. Ωστόσο, ο Άιβι εξηγεί πως στην περίπτωση ενός μοναδικού κομματιού (1-of-1), η κατάσταση δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο στις μαζικής παραγωγής κάρτες.

Η συγκεκριμένη κάρτα βρισκόταν στα χέρια του προηγούμενου κατόχου για πάνω από μια δεκαετία. Παρότι είχαν υπάρξει ιδιωτικές προσφορές «υψηλών επτά ψηφίων», η τελική απόφαση ήταν να τεθεί σε δημόσια δημοπρασία, όπου και κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ