Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου για μήνα Ιούλιο καταγράφηκε στο Κόσοβο - Real.gr

Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου για μήνα Ιούλιο καταγράφηκε στο Κόσοβο
Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου για μήνα Ιούλιο καταγράφηκε στο Κόσοβο

23:15, 12/08/2025
Ρεκόρ θερμοκρασίας 42,4 βαθμών Κελσίου για μήνα Ιούλιο καταγράφηκε στο Κόσοβο

Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο, με θερμοκρασία 42,4° Κελσίου ξεπερνώντας τους 40,8°C Κελσίου, που καταγραφεί το 1987, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ο Ιούλιος συνολικά ήταν ο πιο ζεστός από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις στο Κόσοβο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε χθες στο διαδίκτυο, την ώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει καύσωνες αυτή την εβδομάδα.

Αυτές οι «πρωτοφανείς» θερμοκρασίες (…) υποδηλώνουν μια σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο για τον μήνα αυτόν για πολλά χρόνια», σημειώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας κλιματικής αλλαγής».

Τα Βαλκάνια επλήγησαν από καύσωνες τον Ιούλιο, τροφοδοτώντας πολλές δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην Αλβανία, όπου εξακολουθούσαν να μαίνονται στις αρχές αυτής της εβδομάδας παρά την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών και στρατιωτικού προσωπικού για την καταπολέμησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

