Ρεκόρ δημοτικότητας για τον Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Παρά το νέο ρεκόρ του, μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία που αναμένεται να τον μετατρέψει στον τρίτο εν ενεργεία αμερικανικό πρόεδρο στην ιστορία στον οποίο θα απαγγείλει κατηγορίες το Κογκρέσο, η δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει χαμηλότερη από εκείνη των περισσοτέρων προκατόχων του στο αντίστοιχο χρονικό σημείο των θητειών τους.

A new Quinnipiac poll shows that 45% of voters believe President Trump should be "impeached and removed.”

A Fox News poll finds that 50% of registered voters say they want the president to be impeached and removed from office.https://t.co/nl7xwLON2p