Ρεπουμπλικανός υποψήφιος γερουσιαστής: Πλήρωσε για την άμβλωση μιας πρώην συντρόφου του

Ο πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο Ρεπουμπλικάνος Χέρσελ Γουόκερ, κατεβαίνει υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στην Πολιτεία της Τζόρτζια. Ο 60χρονος πολιτικός έχει αναγάγει την άμβλωση σε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας του. Άπειρες φορές τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης της άμβλωσης σε όλη τη χώρα και χωρίς εξαιρέσεις – ούτε καν σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.

Το βράδυ της Δευτέρας ωστόσο, το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης The Daily Beast αποκάλυψε ότι στο παρελθόν ο Γουόκερ προέτρεψε μια σύντροφό του να κάνει άμβλωση. Ο πολιτικός διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, χαρακτηρίζοντας «κατάφωρα ψέματα» το ρεπορτάζ.

Το The Daily Beast ωστόσο διαβεβαιώνει ότι έχει στη διάθεσή του τη μαρτυρία της –μη κατονομαζόμενης– γυναίκας, η οποία παρουσίασε επίσης τον λογαριασμό μιας κλινικής όπου γίνονται αμβλώσεις καθώς και το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων εκ μέρους του Χέρσελ Γουόκερ, μαζί με μια κάρτα όπου της ευχόταν «καλή ανάρρωση».

Ο Γουόκερ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση για δυσφήμιση.

Ο γιος του, ο Κρίστιαν Γουόκερ, σε αλλεπάλληλα μηνύματα και βίντεο που ανάρτησε στο Twitter, κατηγόρησε τον πατέρα του για «υποκρισία».

I’ve stayed silent for nearly two years as my whole life has been lied about publicly. I did ONE campaign event, then said I didn’t want involvement.

Don’t you dare test my authenticity. Here is the full story: pic.twitter.com/ekVEcz8zq3