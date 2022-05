Ρεσάλτο σε ελληνικά πλοία στο Ιράν: Οι αντιδράσεις ΗΠΑ και Βρετανίας – Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάσχεση

Παράλληλα, «έντονη σύσταση» προς τις ελληνικές πλοιοκτήτριες εταιρείες, να αποφεύγουν τα πλοία τους τα ύδατα αρμοδιότητας Ιράν, κατά τον διάπλου τους στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ, και τον κόλπο του Ομάν έκανε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Στο Delta Poseidon επιβαίνουν 25 άτομα πλήρωμα μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, και στο Prudent Warrior 23 άτομα πλήρωμα, μεταξύ των οποίων 8 Έλληνες και ένας Κύπριος.

Τα δύο ελληνικά τάνκερ τελούν υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ το πλήρωμα παραμένει στα δύο πλοία και τα μέλη είναι καλά στην υγεία τους.

Bίντεο ντοκουμέντο από το ρεσάλτο

Κρατικά μέσα του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της κατάσχεσης των δύο ελληνικών δεξαμενόπλοιων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Iρανοί στρατιώτες κατέλαβαν το πλοίο αφού κατέβηκαν από ελικόπτερο.

!?????????Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy!? pic.twitter.com/tqHUmXIg9o