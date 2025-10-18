Reuters: Επιζώντες από πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος στην Καραϊβική κρατούνται σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο - Real.gr

Ο αμερικανικός στρατός κρατά πάνω σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού δύο επιζώντες, τους οποίους διέσωσε από τη θάλασσα μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε την Πέμπτη (16/10) στην Καραϊβική, ανέφεραν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Δύο από τους επιβαίνοντες στο σκάφος, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώθηκαν.

Η αποκάλυψη του Reuters, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, αυξάνει την πιθανότητα οι επιζώντες από την επίθεση της Πέμπτης να είναι οι πρώτοι αιχμάλωτοι πολέμου σε μια σύγκρουση που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον μιας «ναρκοτρομοκρατικής» απειλής που, όπως λέει, προέρχεται από τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η επίθεση ήταν εναντίον «ενός υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά και είχε κατασκευαστεί ειδικά για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων ναρκωτικών». Δεν σχολίασε τον αριθμό των νεκρών ή των επιζώντων της επίθεσης.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σκάφος κινήθηκε κάτω από το νερό και ήταν πιθανώς ημι-υποβρύχιο, δηλαδή ένα σκάφος παρόμοιο με υποβρύχιο που χρησιμοποιείται από εμπόρους ναρκωτικών για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους. Πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με την υπόθεση ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός οργάνωσε μία επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερα για να περισυλλέξει τους επιζώντες της επίθεσης και να τους μεταφέρει στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Πριν από την επιχείρηση της Πέμπτης, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που υποπτεύονταν ότι μετέφεραν ναρκωτικά στα ανοικτά της Βενεζουέλας δεν είχαν αφήσει γνωστούς επιζώντες και τα βίντεο που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ έδειχναν τα σκάφη να καταστρέφονται.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι οι προηγούμενες επιθέσεις σκότωσαν 27 άτομα, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους νομικούς εμπειρογνώμονες και βουλευτές των Δημοκρατών, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητά τους. Στην ύπαρξη επιζώντων είχε αναφερθεί νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται με φόντο την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική, η οποία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, μαχητικά αεροσκάφη F-35, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες, καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εξουσιοδοτήσει την CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ενισχύοντας τις εικασίες στο Καράκας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Σε επιστολή που έστειλε αυτή την εβδομάδα στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την οποία είδε το Reuters, ο πρέσβης της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη, Σάμουελ Μονκάδα, ζήτησε από τον ΟΗΕ να κρίνει παράνομες τις αμερικανικές επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της χώρας και να εκδώσει δήλωση που θα υποστηρίζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Πεντάγωνο αποκάλυψε στο Κογκρέσο σε μια ανακοίνωση που εξέτασε το Reuters ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση». Το έγγραφο είχε ως στόχο να εξηγήσει τη νομική αιτιολόγηση της κυβέρνησης Τραμπ για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Καραϊβική.

