Reuters: Η Airbus αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα με τα πάνελ της ατράκτου σε δεκάδες αεροσκάφη A320 - Real.gr

Η Airbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές.

Όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, το πιθανό ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Η Airbus δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως.

Προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων παράδοσης για το έτος και επίσης αποσπάστηκε από την ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο λόγω ενός σφάλματος λογισμικού.

«Ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί»

να πρόσωπο με άμεση γνώση του θέματος ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για τον αριθμό τους ή τη διάρκεια της επίδρασης.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι ο κατασκευαστής αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από όσα είχαν προβλέψει πολλοί αναλυτές, με το συνολικό αριθμό για το έτος μέχρι στιγμής να ανέρχεται σε 657.

Ο στόχος για το έτος είναι «περίπου 820» παραδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Οι αναλυτές ήταν διχασμένοι ως προς το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τις ταμειακές ροές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροσκάφους κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Chloe Lemarie, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη.

Ωστόσο, ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η υποκείμενη παραγωγή αυξάνεται, πρόσθεσε σε σημείωμα προς τους επενδυτές που εκδόθηκε πριν γίνει γνωστό το αναφερόμενο πρόβλημα ποιότητας.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Rob Morris δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει τις 800 παραδόσεις – κάτι που, σύμφωνα με άλλους, θα ήταν αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της – αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο».