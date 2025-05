Reuters: Η Χαμάς συμφωνεί με την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός - Real.gr

Μετά την κατάρρευση της δίμηνης εκεχειρίας στα μέσα Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμοι γύροι ατελέσφορων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η Χαμάς συμφώνησε σε μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πρόταση που περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, εκεχειρία διάρκειας 70 ημερών και μια μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσαν αξιωματούχοι κοντά στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters.

«Η νέα πρόταση, η οποία θεωρείται ως εξέλιξη της προσέγγισης και της θεώρησης του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα για μια εκεχειρία διάρκειας 70 ημερών, μια μερική αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας (και) την απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων», τόνισε μια παλαιστινιακή πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως οι μεσολαβητές παρουσίασαν αυτήν την πρόταση «τις τελευταίες ημέρες».

Hamas has agreed to a proposal by U.S. special envoy Steve Witkoff for a Gaza ceasefire, a Palestinian official close to the group told Reuters on Monday.

The movement has agreed to the latest Witkoff proposal.

