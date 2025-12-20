Reuters: Η CIA προειδοποιεί ότι ο Πούτιν επιδιώκει πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας και συγκεκριμένων περιοχών στην Ευρώπη - Real.gr

Quantcast
05:30, 20/12/2025
Reuters: Η CIA προειδοποιεί ότι ο Πούτιν επιδιώκει πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας και συγκεκριμένων περιοχών στην Ευρώπη

Η CIA προειδοποιεί ξανά ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας, με στόχο την ανάκτηση εδαφών που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο έξι πηγές. 

Μία από αυτές τις πηγές υπογράμμισε ότι η πιο πρόσφατη αναφορά, που χρονολογείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν επιθυμεί να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται επίσης σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Πούτιν ότι δεν συνιστά απειλή για την Ευρώπη. Αντίθετα, οι αναφορές της CIA συμφωνούν με τις θέσεις Ευρωπαίων ηγετών και υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας και εδαφών άλλων κρατών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων και μελών του ΝΑΤΟ.

«Οι πληροφορίες που είχαμε πάντα έδειχναν ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», ανέφερε σε συνέντευξη του ο Μάικ Κουίγκλεϊ, Δημοκρατικός μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Οι Ευρωπαίοι είναι απόλυτα πεπεισμένοι γι’ αυτό. Οι Πολωνοί είναι σίγουροι και οι χώρες της Βαλτικής πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτες που θα απειληθούν».

Η Ρωσία διατηρεί υπό τον έλεγχό της περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των επαρχιών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, «καρδιά» της βιομηχανίας του Ντονμπάς, τμήματα των επαρχιών Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και την Κριμαία, στρατηγικής σημασίας περιοχή στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η Κριμαία και οι τέσσερις αυτές επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Από την πλευρά του, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτή η απαίτηση φαίνεται ότι απορρίπτεται από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και από την πλειονότητα των Ουκρανών.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», χωρίς να σχολιάσει τις αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με το Reuters.

